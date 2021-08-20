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В Италии светофоры будут автоматически штрафовать нарушителей ПДД

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Милан, Пятница 20 августа 2021 10:05
В Италии светофоры будут автоматически штрафовать нарушителей ПДД Фото: светофор с камерой фиксации нарушений ПДД в Милане (www.progettosicurezzamilanometropolitana.it)
Автор: Вадим Добровольский

В Милане появились первые экспериментальные светофоры, которые "видят" проезд на запрещающий сигнал. Система распознает номерные знаки автомобилей и будет автоматически выписывать штрафы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Progetto Sicurezza Milano Metropolitana.

На улицах Милана появились светофоры, объединенные с камерами автоматической фиксации нарушений. Все автомобили, которые под этими светофорами будут проезжать на красный, или желтый сигнал, получат штрафы.

В Италии светофоры будут автоматически штрафовать нарушителей ПДД"Умные" светофоры состоят из цифровой системы, которая активируется во время включения желтого сигнала, и камеры, которая распознает номерные знаки машин. Если автомобиль проедет на красный, или проигнорирует остановку перед стоп-линией, камера тут же зафиксирует нарушение.

Кроме того, камера запишет события, произошедшие до и после инцидента. Все камеры имеют подключение к интернету, благодаря чему данные о нарушителях попадают в городской информационный центр.

В Италии светофоры будут автоматически штрафовать нарушителей ПДДУмные светофоры – одна из составляющих программы Европейского Союза, которая призвана к 2030 году снизить число жертв на автодорогах до нуля. Пока на крупных магистралях в окрестностях Милана установлено всего несколько таких систем, но если эксперимент признают удачным, то продукт запустят "в тираж".

Напомним, с 20 августа в Украине начали работать еще 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений. В частности, в Житомирской, Черновицкой и Одесской области.

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