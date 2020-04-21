В Италии за сутки выздоровели от коронавируса рекордное количество пациентов

В Италии за прошлые сутки выздоровели от коронавируса 2723 человека, что является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом сообщили в департаменте гражданской обороны Италии, передает ANSA.

Сообщается, что с начала эпидемии от коронавируса выздоровели 51 600 человек. Кроме этого за прошлые сутки зафиксировали снижение количества активных пациентов с COVID-19. На данный момент лечатся от коронавируса 107 709 пациентов, что на 528 человек меньше, чем днем ранее.

Также сообщается, что за сутки в Италии выявили 2729 новых случаев заболевания, увеличив общее количество инфицированных до 183 957. Умерли за 20 апреля 534 человека, всего в стране зафиксировали 24 648 летальных случая.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте не планирует выводить страну из карантина, введенного из-за коронавируса, и призывает итальянцев подождать с этим решением.

Отметим, на данный момент в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заболевания коронавирусом. Лидером по количеству зараженных являются США, где COVID-19 подтвержден у около 800 тысяч человек. Умерли от вируса в мире 171 850 человек, выздоровели - 659 615.