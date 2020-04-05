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В Италии за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем умерло

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 21:44
В Италии за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем умерло
Иллюстративное фото (pixabay.com)

За сутки выздоровели от коронавируса 819 человек

В Италии впервые количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число умерших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты Италии.

По данным департамента, сегодня в Италии было зафиксировано 525 летальных случаев, связанных с коронавирусом, а поправились от COVID-19 - 819 человек. Это наименьшее количество жертв коронавируса с 19 марта.

Кроме того, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии сегодня выросло до 128 948. По состоянию на 5 апреля коронавирус лечат 91 246 человек. За сегодня подтвердили 2 972 новых случая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии впервые с начала вспышки коронавируса зафиксировали уменьшение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии. По состоянию на утро 5 апреля в реанимационных отделениях находилось на 74 пациентов меньше, чем вчера.

Также РБК-Украина писало, что в Британии за сутки зафиксировали более 620 летальных случаев от коронавируса. Общее количество жертв COVID-19 в Соединенном Королевстве приблизилось к 5 тысячам.

Кроме того, в Беларуси количество умерших от коронавируса выросло до 8. При этом на амбулаторном лечении находятся еще более полтысячи больных коронавирусом пациентов.

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