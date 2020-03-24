В Италии за сутки из-за коронавируса умерли более 700 человек

В Италии число умерших за последние сутки от коронавируса составило 743 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Напомним, в Италии ужесточили наказание за нарушение карантина. Так, были увеличены штрафы за нарушение карантина с 400 до почти 3000 евро.

Кроме того, в Италии выписали из больницы первого пациента, у которого подтвердили инфекцию еще 21 февраля.

Добавим, что в Италии объявили об введение дополнительных жестких ограничений в связи с распространением коронавируса.