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В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 100 человек

Новости » Общество     09.03.2020 - 20:33
В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 100 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Число инфицированных коронавирусом в настоящее время составляет 9172

В Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Об этом сообщает Reuters.

Количество инфицированных в настоящее время составляет 9172. Отмечается, что 724 человек полностью выздоровели.

Напомним, 8 марта сообщалось, что в Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 133, общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек.

РБК-Украина писало, что количество подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 8 марта составляет 106 161, из них более 9 тысяч зафиксированы в Европе. В Европейском регионе зафиксированы 9358 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в частности, 255 - летальные.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за вспышки коронавируса решили закрыть на карантин более 20 провинций. Сейчас в этих провинциях дороги перекрыты, а въезд и выезд разрешается в случае "крайней необходимости". Продлится карантин минимум до 3 апреля.

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