В Италии собираются пересмотреть план вакцинации от COVID из-за задержек поставок

Правительство Италии допускает пересмотр плана по вакцинации от коронавируса. Все из-за задержек в поставках препаратов.

Об этом сообщает Reuters.

В стране уже вынужденно снизили показатели вакцинации на 2/3 из-за задержек поставок от производителя вакцины Pfizer. Еще не начав поставки, предупреждает о задержках и британский производитель Astrazeneca, который еще не был одобрен для использования в Европейском союзе.

В правительстве Италии ожидают дальнейшего снижения вакцинации на следующей неделе, но ждут выхода на изначальные показатели с февраля. Две недели назад в стране прививали до 90 тысяч человек за сутки, а сейчас удается 20-25 тысяч.

Известно, что Astrazeneca предупредила уже Евросоюз, что сможет поставлять изначально на 60% меньше доз вакцины из-за сложностей в производстве препарата. Выдать разрешение на использование британской вакцины в ЕС могут 29 января.

На сегодня в Италии вкололи 1,3 миллиона доз вакцины от коронавируса, что составляет 70% от количества препарата, которые есть в стране. Почти 40,3 тысяч человек уже получили вторую дозу. По темпам вакцинации Италия идет на втором месте в ЕС после Германии.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer обязалась поставить до 40 миллионов доз своей вакцины COVID-19 бедным странам в рамках глобального механизма COVAX. Такой объем компания намерена предоставить в этом году.