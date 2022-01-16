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В Италии снижается число заболевших коронавирусом за сутки

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Италии зафиксировали снижение числа новых заражений COVID-19 за сутки. В стране выявили около 150 тысяч случаев коронавирусной инфекции, днем ранее эта цифра превышала 180 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, за последние сутки в Италии зарегистрировали 149 512 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в стране заболели COVID-19 180 426 человек.

В течение последних 24 часов скончались от последствий инфекции 248 пациентов. Сутками ранее число летальных исходов составляло 308.

Госпитализированных с COVID-19 пациентов, без учета тех, кто находится в реанимации, 16 января было 18 719, по сравнению с 18 370 днем ​​ранее.

Также снизилось количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии: со 141 в субботу до 128 в воскресенье.

В Италии с начала пандемии зарегистрировано 141 104 случая смерти, связанных с COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 8,71 миллиона случаев коронавируса.

Напомним, 11 января в Италии зафиксировали более 2 млн активных случаев заражения коронавирусом.

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