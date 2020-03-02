В Италии резко возросло число погибших от коронавируса

В Италии от коронавируса COVID-19 умерли 52 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

По словам главы службы гражданской обороны Анджело Борелли, по состоянию на 2 марта в Италии насчитывается 1835 человек, у которых диагностировали коронавирус. Это на 258 больше, чем вчера, уточнил чиновник.

Также он заявил о резком увеличении погибших от инфекции. По словам Борелли, со вчерашнего вечера в Италии подтверждено 52 смерти от коронавируса. Накануне сообщалось о 34 смертельных случаях. Еще 149 человек (на 66 больше, чем вчера) полностью выздоровели.

Напомним, сегодня еще 8 стран заявили о первых случаях инфицирования коронавирусом COVID-19: Саудовская Аравия, Тунис, Латвия, Сенегал, Иордания, Индонезия и Португалия. Всего инфекция распространилась на 67 стран.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что за сутки за пределами Китая было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев заражения, чем в самом Китае.

Также РБК-Украина сообщало, что в мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции, большинство смертей - в материковом Китае.