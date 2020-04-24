В Италии пятый день подряд наблюдается снижение больных коронавирусом

В Италии продолжает наблюдаться снижение количества активных больных коронавирусом, несмотря на рост количества новых заражений. Об этом сообщает ASNA со ссылкой на Управления гражданской защиты Италии.

Сообщается, что на данный момент в стране находится 106 527 активных больных COVID-19, что на 321 меньше, чем было зафиксировано 23 апреля.

При этом за сутки подтвердили 3021 новое заболевание коронавирусом, что на 375 случаев больше, чем было 23 апреля - 2646.

Всего в стране заразились коронавирусом 192 994 человека, из них 25 969 умерли (420 за сегодня), выздоровели - 60 498 (2922 - сегодня).

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по данным исследования ученых, в Италию коронавирус мог попасть еще в январе, несмотря на то, что массовое тестирование начали делать лишь с 21 февраля.

Также сообщалось, что в мире уже зафиксировано более 190 тысяч смертей от коронавирусной инфекции. Наибольшее количество в США - около 50 тысяч. Всего заразились уже более 2,7 млн человек, выздоровели более 745 тысяч пациентов.