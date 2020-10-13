В Италии приняли новый пакет мер для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вчера вечером подписал новый чрезвычайный указ, который будет действовать в стране в течение 30 дней до 13 ноября. Он предусматривает в себе ряд запретов, которые направлены на преодоление коронавирусного кризиса.

Об этом сообщает The Local.

Новые меры жестче, чем планировалось в более ранней редакции указа на прошлой неделе. Они запрещают проводить вечеринки во всех помещениях и на открытом воздухе.

Гражданские или религиозные церемонии, такие как свадьбы и крестины, как и раньше разрешены в соответствии с правилами, установленными предыдущими указами. Но приемы и мероприятия после церемоний теперь ограничены 30 гостями. Раньше было разрешено до 200 человек.

Кроме того, рестораны, пиццерии и траттории должны закрываться не позднее полуночи. Также людям запрещено собираться за пределами таких мест, как бары и рестораны, с 21:00 до 6:00. Гражданам также запретили заниматься всеми непрофессиональными контактными видами спорта.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Италия готовится ужесточить карантин.

Кроме того, правительство Италии продлило режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в Италии увеличили максимальный штраф за нарушение масочного режима в общественных местах до 1000 евро.