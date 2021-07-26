UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Италии более половины населения полностью вакцинированы от COVID

Автор: Мария Кучерявец

В Италии 30 миллионов граждан прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Это более 50% всего населения страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"По обновленным данным, 30 миллионов итальянцев или 56% населения завершили вакцинацию против COVID-19", - говорится в сообщении.

Впрочем среди граждан старше 50 лет 4,8 миллиона человек до сих пор не получили первой дозы вакцины. В то же время люди от 12 до 19 лет, которых 2,7 млн тоже еще не прошли иммунизацию.

Тем временем в субботу тысячи людей, в том числе пенсионеры, ремесленники и служащие, вышли на улицы многих итальянских городов, протестуя против паспортов вакцинации. Крупнейшие акции состоялись в Милане, Турине и Риме.

Напомним, правительство Италии приняло решение ввести COVID-пропуска для посещения мероприятий, а также заведений общественного питания.

Кроме того, в Италии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса до 31 декабря 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия