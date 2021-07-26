В Италии более половины населения полностью вакцинированы от COVID

В Италии 30 миллионов граждан прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Это более 50% всего населения страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"По обновленным данным, 30 миллионов итальянцев или 56% населения завершили вакцинацию против COVID-19", - говорится в сообщении.

Впрочем среди граждан старше 50 лет 4,8 миллиона человек до сих пор не получили первой дозы вакцины. В то же время люди от 12 до 19 лет, которых 2,7 млн тоже еще не прошли иммунизацию.

Тем временем в субботу тысячи людей, в том числе пенсионеры, ремесленники и служащие, вышли на улицы многих итальянских городов, протестуя против паспортов вакцинации. Крупнейшие акции состоялись в Милане, Турине и Риме.