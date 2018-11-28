В Италии полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта

Иллюстративное фото (rivitalia)

В спецоперации были задействованы сотрудники полиции из специального антитеррористического подразделения NOCS

В Италии в муниципалитете Нуоро полицейские провели спецоперацию по задержанию мужчины, подозреваемого в планировании террористического акта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ANSA.

Как отмечается, в спецоперации были задействованы сотрудники полиции из специального антитеррористического подразделения NOCS. Подозреваемого арестовали, никаких подробностей о нем пока не сообщают.

Напомним, в Турции произошел взрыв на базе Вооруженных сил в провинции Хаккяри, в результате которого пострадали по меньшей мере 25 военнослужащих.

Отметим, во Франции предъявили обвинение одной из женщин, задержанных после того, как рядом с собором Нотр-Дам в Париже был найден автомобиль с газовыми баллонами. Женщина обвиняется в связях с преступным террористическим сообществом и покушении на убийство.

Также Окружной суд Юго-Западной Финляндии вынес приговор за терроризм, что является первым в истории страны. К пожизненному заключению приговорили подданного Марокко Абдеррахмана Буанана.