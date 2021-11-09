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В Италии за отказ от вакцинации отстранили от работы почти 2200 врачей

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Рим, Вторник 09 ноября 2021 20:34
В Италии за отказ от вакцинации отстранили от работы почти 2200 врачей Фото: в Италии за отказ от вакцинации отстранили от работы почти 2200 врачей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Италии за отказ вакцинироваться от коронавируса отстранили от работы 2178 врачей. При этом уже 522 медработника сделали прививки, чтобы вернуться к работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальною федерацию медицинских палат Италии.

"Число врачей, сделавших прививки после отстранения от работы, растет в абсолютном выражении: на сегодняшний день 522 из 2178 врачей были отстранены от работы, то есть почти каждый четвертый", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на сегодня 1656 врачей остаются отстраненными от работы из-за того, что они еще не выполнили требование о вакцинации.

Всего в Италии зарегистрировано 468 тысяч врачей.

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