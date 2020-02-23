В Италии ограничили передвижение из-за роста числа больных коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает расти, власти ограничили свободу передвижения в 11 муниципалитетах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agenzia Italia.

По состоянию на сейчас известно о минимум 79 зараженных новым коронавирусом в 5 регионах Италии. Так, 54 человека заболели в Ломбардии, 17 - в Венето, по 2 в Эмилии-Романьи и Лацио, а также еще 1 в Пьемонте.

По данным главы Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, на данный момент госпитализированы 33 человека с симптомами коронавируса, из них 18 - в реанимации. В домашней изоляции находятся 11 человек. Известно о 2 летальных случаях.

В связи с ростом количества зараженных коронавирусом правительство Италии ввело ограничения передвижения в этих регионах страны. Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.

За нарушение запрета на передвижение предусматривается 3 года заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом на севере Италии превысило полсотни. Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ломбардии.

Также РБК-Украина писало, что в Италии зафиксировано 2 смерти от коронавируса. В пятницу, 21 февраля, в больнице региона Венето, умер мужчина 78 лет по имени Андриано Тревизан. Второй жертвой COVID-19 стала жительница Ломбардии.