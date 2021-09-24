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В Италии одобрили вакцинацию беременных со второго триместра

Автор: Валерия Полищук

Национальный институт здравоохранения Италии (ISS) одобрил вакцинацию от коронавируса для беременных. В частности, получить прививку они могут на втором или третьем триместре беременности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В ISS заявили, что решение было принято в связи с растущим количеством доказательств безопасности вакцин во время беременности как для плода, так и для матери.

"Женщины, желающие пройти вакцинацию в первом триместре беременности, должны оценить риски и преимущества вместе с врачом", - говорится в сообщении, где приводятся данные о том, что лихорадка, которая является одной из возможных реакций на вакцину, может вызвать повышенный риск врожденных пороков развития.

Женщины, которые кормят грудью, могут спокойно вакцинироваться, заявили в ISS, добавив, что младенцы могут безопасно впитывать антитела через молоко.

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ИталияВакцинация