В Италии одобрили вакцинацию беременных со второго триместра

Национальный институт здравоохранения Италии (ISS) одобрил вакцинацию от коронавируса для беременных. В частности, получить прививку они могут на втором или третьем триместре беременности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В ISS заявили, что решение было принято в связи с растущим количеством доказательств безопасности вакцин во время беременности как для плода, так и для матери.

"Женщины, желающие пройти вакцинацию в первом триместре беременности, должны оценить риски и преимущества вместе с врачом", - говорится в сообщении, где приводятся данные о том, что лихорадка, которая является одной из возможных реакций на вакцину, может вызвать повышенный риск врожденных пороков развития.

Женщины, которые кормят грудью, могут спокойно вакцинироваться, заявили в ISS, добавив, что младенцы могут безопасно впитывать антитела через молоко.