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В Италии одобрили ревакцинацию от коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило ревакцинацию от коронавируса. Сделать новую прививку против инфекции граждане Италии смогут спустя пять месяцев после завершения первого курса вакцинации.

Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

По словам министра, решение о ревакцинации от коронавируса принял совет AIFA на последнем заседании. Сперанца отметил, что новую прививку можно будет сделать через пять месяцев после завершения первого курса вакцинации.

Глава итальянского Минздрава также подчеркнул, что бустерная доза вакцины от коронавируса имеет решающее значение для повышения уровня защиты от инфекции.

Напомним, ранее в Италии запустили кампанию по вакцинации жителей страны в возрасте от 40 до 60 лет третьей дозой вакцины от коронавируса.

Отметим, с начала ноября в Италии растет количество инфицированных коронавирусом и число госпитализированных.

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ИталияКоронавирусВакцинация