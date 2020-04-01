В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

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Смертность от вируса в возрастных категориях 60+ составляет от 5 до 25%

Министерство здравоохранения Италии заявило, что высокая смертность среди пожилых жителей страны из-за коронавируса объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре - январе. Об этом сообщает Bloomberg.

На основании данных мониторинга в крупнейших итальянских городах был сделан вывод, что существует средний показатель смертности от гриппа - примерно 8 тыс. человек в год. Зимой 2016-2017 годов он был выше обычного, а в этом году, наоборот, ниже.

Как данным специалистов, в северных районах страны смертность от гриппа в ноябре - январе была ниже средней на 6%, а в центральных и южных - на 3%.

В результате пожилые люди, находящиеся в группе риска, зимой переместились в группу риска при появлении коронавируса в феврале - марте. Их смерть внесла значительный вклад в общую статистику смертности.

В Ассоциации эпидемиологов Италии заявили, что общее число умерших пожилых людей в стране из-за вспышки коронавируса превысило показатели по летальным случаям от гриппа за последние два года, однако по-прежнему этот показатель не дотягивает до уровня смертности трехлетней давности.

Смертность от вируса в возрастных категориях 60+ составляет от 5 до 25%. Смертность во всех остальных возрастных группах находится на минимальном уровне.

Напомним, из-за коронавируса в Италии число погибших среди врачей возросло до 63 человек.

Кроме того, Италия ввела беспрецедентные меры в связи с ростом количества зараженных COVID-19 в стране. Так, итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных ситуациях.