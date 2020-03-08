В Италии начальник Генштаба армии заразился коронавирусом

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился новым коронавирусом. Об этом сообщает агентство АNSA.

Сообщается, что Фарина сообщил об этом сам, добавив, что чувствует себя хорошо. В настоящее время он находится в одиночной палате в госпитале.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Италии у губернаторов Лацио Николла Дзингаретти и Пьемонта Альберто Чирио зафиксировали коронавирус. Первым заболевание подтвердили у Дзингаретти. Его тест дал положительный результат на коронавирус 7 марта. В воскресенье, 8 марта, об инфицировании сообщил также Чирио. Они оба принимали участие в совещании о мерах по преодолению кризиса вызванного коронавирусом в здании итальянского правительства в Риме 4 марта.

Ранее сообщалось, что правительство Италии закрыло на карантин весь автономный регион Ломбардия и еще 11 провинций в связи с распространением нового коронавируса. Карантин продлится как минимум до 3 апреля.

По состоянию на утро 8 марта в Италии было зафиксировано 5883 случаев коронавируса. Всего в мире более 106 тысяч человек заразились новым вирусом. Из них более 9 тысяч в Европе.