В Италии коронавирусом заболели 4 ребенка

В Италии диагностировали коронавирус COVID-19 у четверых детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

Сообщается, что заразились 4-летняя девочка, двое 10-летних детей и 15-летний мальчик. Инфицирование произошло в регионе Ломбардия. Двое детей находятся в больнице.

Напомним, в Италии уже подтвердили более 300 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Власти итальянского региона Ломбардия опубликовали список городов и деревень, которые полностью закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса в стране.

Так, карантин был введен в Кодоньо, Кастильоне-д’Адда, Казальпустерленго, Фомбьо, Малео, Сомалье, Бертонико, Терранова-дей-Пассерини, Кастельгерундо и Сан-Фиоране.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавируса COVID-19 в стране.

Также РБК-Украина сообщало, что в Италии от заражения коронавирусом скончались 11 человек. Все умершие от инфекции были пожилыми людьми и имели серьезные проблемы со здоровьем.