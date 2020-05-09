В Италии от коронавируса выздоровели более 100 тысяч пациентов

По состоянию на 9 мая количество случаев выздоровления от коронавируса в Италии превысило 100 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии.

По данным ведомства, 9 мая количество выздоровевших от коронавируса и выписанных из итальянских больниц лиц выросло до 103 031, что на 4 008 человек больше в сравнении с прошлым днем.

Отмечается, что общее количество случаев заболевания коронавирусом составляет 218 268. За минувшие сутки в Италии зафиксировали 1083 новых случаев инфицирования. Сейчас болеют 84 842 человека. Жертвами болезни стали 30 395.

В медицинских заведениях находятся 13 834 человека с симптомами заболевания, еще 69 974 инфицированных без симптомов или с легкими симптомами находятся на домашней изоляции. Сейчас 1034 пациента находятся в отделениях интенсивной терапии, что на 134 меньше, чем вчера.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 9 мая коронавирус диагностировали у более чем 4 миллионов жителей планеты. Лидеры по количеству инфицированных коронавирусом США, Испания, Италия, Великобритания и Россия. Умерли от коронавируса почти 278 тысяч жителей планеты.