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В Италии от коронавируса умерли более 70 врачей

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 18:54
В Италии от коронавируса умерли более 70 врачей
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

3 апреля в Италии умерли еще два медика

В Италии в результате инфицирования коронавирусом умерли 73 врача. Об этом сообщает издание ANSA.

Так, в пятницу, 3 апреля, умерли еще двое врачей, увеличив количество летальных случаев среди медработников увеличилось до 73.

Речь идет о кардиологе Рикардо Париса и домашнем враче Доминике Мусафире.

Напомним, по состоянию на 2 апреля в Италии количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, приблизилось к 14 тысячам. За сутки от коронавируса умерли 760 человек. Также в Италии подтверждено 115 242 случаев коронавируса.

Кроме того, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за отсутствие солидарности со стороны Европы в борьбе с коронавирусом. По словам председателя Еврокомиссии, многие европейские страны с самого начала сосредоточились на собственных проблемах.

Добавим, что по состоянию на утро 3 апреля в Украине было официально подтверждено 942 случая заболевания коронавирусом.

Отметим, 2 апреля количество заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек. Жертвами вируса стали больше 51 тысячи.

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