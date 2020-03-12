Иллюстративное фото (thetimes.co.uk)

Количество инфицированных превысило 15 тысяч человек

В Италии количество жертв коронавируса превысило тысячу человек, более 15 тысяч инфицированы. Об этом сообщает AFP.

Как отметили итальянские власти, по состоянию на вечер 12 марта в стране зафиксировано 1016 смертей от коронавируса. Днем ранее в Италии было 827 смертельных случаев. Кроме этого выросло количество инфицированных Covid-19 до 15 113 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Италии подтвердили коронавирус у гражданки Украины. Она находится в тяжелом состоянии в больнице, у нее проблемы с дыханием.

Отметим, 9 марта в Италии расширили карантин на всю страну. Итальянцам рекомендовали не покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных семейных ситуациях.

Кроме этого, 11 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все магазины в стране, за исключением аптек и продуктовых магазинов, закрываются в связи со вспышкой коронавируса.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ в мире лишь в 81 из 193 стран не зафиксировали ни одного случая коронавируса.