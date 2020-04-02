В Италии количество смертей от COVID-19 приблизилось к 14 тысячам

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За сутки от коронавируса умерли 760 человек

В Италии количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, вечером 2 апреля приблизилось к 14 тысячам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По последним данным, жертвами коронавирус в Италии стали 13 915 человек. При этом вновь увеличилось суточное количество смертей. За последние сутки от коронавируса умерли 760 человек, что на 33 больше, чем за предыдущие.

Кроме того, по данным сервиса worldometers, по состоянию на вечер 2 апреля в Италии подтверждено 115 242 случая коронавируса. Интенсивность распространения коронавируса уменьшилась, за сутки было выявлено 4 668 новых случаев.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за отсутствие солидарности со стороны Европы в борьбе с коронавирусом. По словам председателя Еврокомиссии, многие европейские страны с самого начала сосредоточились на собственных проблемах.

Также РБК-Украина писало, что количество летальных случаев от коронавируса вечером 2 апреля превысило 50 тысяч. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии и Испании. На третье место по количеству смертей от COVID-19 вышли Соединенные Штаты.