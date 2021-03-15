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В Италии изъяли партию вакцины AstraZeneca после смерти человека

Новина українською → Италия, Понедельник 15 марта 2021 16:59
В Италии изъяли партию вакцины AstraZeneca после смерти человека Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Прокуроры североитальянского региона Пьемонт заявили в понедельник, что изъяли партию из 393 600 доз вакцины AstraZeneca COVID-19 после смерти мужчины через несколько часов после того, как он получил прививку.

Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье региональное правительство Пьемонта прекратило использование партии после того, как Сандро Тогнатти, 57-летний учитель музыки, заболел и умер при обстоятельствах, которые до сих пор не прояснены.

Отметим, ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Таиланд, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверенные данные о состоянии 17 миллионов человек, которых привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

Как писало РБК-Украина, ЕМА опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, вакцина AstraZeneca абсолютно не увеличивает риска образования тромбов. Такое заявление он сделал со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств.

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