В Италии исключили связь смерти пациента в Пьемонте с прививкой COVID-вакциной AstraZeneca

В Италии исключили связь между прививкой вакциной от коронавируса AstraZeneca и смертью учителя в регионе Пьемонт. Поэтому в стране призвали внимательно относиться к решениям о приостановке вакцинации этим препаратом.

Об этом заявил президент Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджио Палу, сообщает Orizzontescuola.it.

Он отметил, что сейчас нет надежных данных об опасности вакцины для здоровья пациентов.

"К текущему моменту не обнаружена причинно-следственная связь между введением вакцины и смертью, произошедшей в Пьемонте. Из-за этого, перед тем, как принимать определенные решения, нужно быть очень осторожными. AstraZeneca не опасна", - добавил Палу.