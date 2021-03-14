ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Италии исключили связь смерти пациента в Пьемонте с прививкой COVID-вакциной AstraZeneca

Новина українською → Италия, Воскресенье 14 марта 2021 21:10
В Италии исключили связь смерти пациента в Пьемонте с прививкой COVID-вакциной AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Италии исключили связь между прививкой вакциной от коронавируса AstraZeneca и смертью учителя в регионе Пьемонт. Поэтому в стране призвали внимательно относиться к решениям о приостановке вакцинации этим препаратом.

Об этом заявил президент Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджио Палу, сообщает Orizzontescuola.it.

Он отметил, что сейчас нет надежных данных об опасности вакцины для здоровья пациентов.

"К текущему моменту не обнаружена причинно-следственная связь между введением вакцины и смертью, произошедшей в Пьемонте. Из-за этого, перед тем, как принимать определенные решения, нужно быть очень осторожными. AstraZeneca не опасна", - добавил Палу.

Напомним, северный регион Италии Пьемонт заявил в воскресенье, что временно прекратит прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca после смерти вакцинированного в субботу учителя из города Биелла.

Ранее сообщалось, что итальянское медицинское агентство Aifa в четверг запретило использовать одну партию вакцины AstraZeneca. Источники Reuters сообщили, что решение было принято после смерти двух мужчин на Сицилии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Италия вакцина от коронавируса
NEWS
Боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный ранен
Боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный ранен
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации