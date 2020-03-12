В Италии у украинки подтвердили коронавирус, она в тяжелом состоянии

В Италии госпитализировали гражданку Украины с коронавирусом, она в тяжелом состоянии. Об этом сообщила активистка Оксана Федкив на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинку, которая работала в провинции Брешия, госпитализировали с подозрением на коронавирус 8 марта. Сегодня, 12 марта, диагноз официально подтвердили.

"Наша украинка, Раиса Малышева (07.08.1954 г. рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в Ровато провинции Брешия. Четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на COVID-19 (коронавируса). Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, интубированная (затруднено дыхание - ред.), в очень тяжелом состоянии", - сообщила активистка.

Она также обратилась ко всем людям, кто контактировал с инфицированной украинкой, обратиться к врачам и ограничить свое передвижение.

Ранее РБК-Украина писало, что за рубежом было зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом у украинцев. Из них один в Италии и четыре в Японии.

Напомним, 12 марта в Украине зафиксировали еще два случая коронавируса. Оба случая подтвердили у жителей Черновицкой области, где ранее был выявлен первый случай инфицирования. Всего в Украине подтверждены три случая заболевания.