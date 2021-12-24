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В Италии и Франции очередные рекорды по количеству новых случаев COVID

Автор: Валерия Полищук

Во Франции и Италии зафиксировали рекорды по новым случаям заражения коронавирусом. Во Франции за минувшие сутки подтвердили почти 95 тысяч случаев, а в Италии - более 50 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В пятницу, 24 декабря, в Италии был зафиксирован второй подряд рекордный дневной показатель заболеваемости. Число новых случаев достигло 50 599 по сравнению с 44 595 днем ранее.

Число смертей в Италии, связанных с коронавирусом, снизилось до 141 со 168 в четверг. Всего в Италии зарегистрировано 136 386 смертей, связанных с COVID, что является вторым по величине показателем в Европе после Великобритании и девятым в мире.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5,57 миллиона случаев заболевания.

При этом сегодня Франция сообщила о рекордных 94 124 новых случаях заражения коронавирусом за день, а число госпитализированных в связи с этим заболеванием достигло семимесячного максимума и составило почти 16 200 человек.

Напомним, в Британии за вчера выявили более 122 тысячи новых случаев коронавируса. Это самое большое число с начала пандемии.

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ФранцияИталияКоронавирус