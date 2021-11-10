В Италии в декабре начнут прививать третьей дозой вакцины людей от 40 лет

В Италии запускают компанию по вакцинации жителей страны от 40 до 60 лет третьей дозой вакцины от коронавируса. Вакцинация начнется с 1 декабря.

Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"В ходе дебатов я объявляю, что мы делаем еще один шаг вперед: с 1 декабря те, кому от 40 до 60 лет, также будут призваны получить дополнительную дозу прививки. Третья доза является абсолютно стратегической для кампании по вакцинации", - заявил министр.

По его словам, цикл вакцинации уже завершили 83,7% жителей Италии.

"Мы начали с иммунокомпрометированных, немощных, медицинских работников, старше 60 лет и тех, кто болел J&J, которым можно проводить ревакцинацию через шесть месяцев", - добавил он.