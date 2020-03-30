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В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс. человек

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 19:42
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс. человек
Иллюстративное фото (flickr)

Всего от вируса умерли 11,5 тыс. итальянцев

Количество инфицированных коронавирусом в Италии превысило 100 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Так, за последние сутки коронавирусом заразились чуть больше 4 тыс. человек. Таким образом, общее число инфицированных в стране увеличилось почти до 102 тыс. человек.

Также возросло число смертей в стране. Так, со вчерашнего дня COVID-19 забрал жизни еще 812 итальянцев. Всего от вируса в Италии умерли 11,5 тыс. человек. При этом количество выздоровевших также выросло - от вируса излечились более 14 тыс. человек, что на 1590 больше, чем сообщалось вчера.

Помимо обычных людей, также инфицировались 8358 медицинских сотрудников. За сутки их количество увеличилось на 595 человек. Сообщается также о новых смертельных случаях среди медиков. Согласно данным Министерства здравоохранения Италии, за сутки скончалось еще 2 доктора, доводя число смертей среди медперсонала до 63 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что коронавирусом в мире заразились более 700 тыс. человек. Также зарегистрировано почти 35 тыс. смертельных случая. От вируса выздоровели чуть больше 156 тыс. человек.

Подробности распространения пандемии в Украине и мире 30 марта - в материале РБК-Украина.

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