В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии резко возросло и по состоянию на сейчас превышает 100. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство BNO News, которое отслеживает распространение коронавируса.

Так, утром воскресенья, 23 февраля, в Италии подтвердили еще 34 случая заражения коронавирусом COVID-2019. Общее число подтвержденных зараженных коронавирусом составляет 113.

Напомним, ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом на севере Италии возросло до 79. В связи с ростом количества заболевших новым коронавирусом итальянское правительство решило ограничить свободу передвижения в 11 муниципалитетах страны. Жителям этих регионов запретили покидать свои города.

Кроме того, по состоянию на 23 февраля в Италии зафиксированы 2 смерти от коронавируса. В пятницу, 21 февраля, в больнице региона Венето, умер 78-летний мужчина по имени Андриано Тревизан. Второй жертвой вируса COVID-19 стала жительница Ломбардии.

Также РБК-Украина писало, что в ВОЗ обеспокоены количеством случаев заражения коронавирусом в мире без четкой связи с Китаем. Главной проблемой, подчеркнули в ВОЗ, остается распространение коронавируса в странах со слабыми системами здравоохранения.