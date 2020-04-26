В Италии число новых случаев коронавируса уменьшается пятый день

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За последние сутки в стране зарегистрировано 2 357 новых случаев коронавируса

В Италии за последние 24 часа лабораторно подтвердили 2 357 больных коронавирусной инфекцией, что свидетельствует об уменьшении заболеваемости уже 5 день подряд. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, за последние сутки в Италии зарегистрировано 2 357 новых случаев инфицирования коронавирусом, это число меньше, чем накануне - 3 021 и еще меньше, чем еще одним днем ранее - 2 646. Также за сутки выздоровели 2622 людей и еще 415 пациентов умерли.

Количество активных случаев больных, которые в настоящее время имеют положительный результат теста - снизилось еще на тысячу, по сравнению с предыдущим днем - сейчас это 105 847 больных, по сравнению с 106 848 вчера.

Как отмечается, в настоящее время в больницах Италии находятся 21 533 больных, из них 2102 - в отделениях интенсивной терапии, что на 71 меньше, чем вчера.

Всего с начала пандемии в стране лабораторно подтвердили 195 351 случай инфицирования коронавирусом, из которых 26 384 больных - умерли и 63 120 - выздоровели.

Напомним, в воскресенье утром, 26 апреля, в мире зафиксировано 2 млн 921 тыс. 439 случаев инфицирования коронавирусом.