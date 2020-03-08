В Италии число умерших от коронавируса за сутки достигло 133

В Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 133, общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек. Об этом сообщает Il Fatto Quotidian

Сообщается, что за сутки в Ломбардии было зарегистрировано 769 новых случаев заражения, число умерших возросло до 257. Всего в Италии умерли 366 человек.

Общее число инфицированных выросло за сутки на более чем 1,3 тыс. и составляет 6387.

Напомним, РБК-Украина писало, что количество подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 8 марта составляет 106 161, из них более 9 тысяч зафиксированы в Европе.

По состоянию на сегодня в Европейском регионе зафиксированы 9358 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в частности, 255 - летальные.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за вспышки коронавируса решили закрыть на карантин более 20 провинций. Сейчас в этих провинциях дороги перекрыты, а въезд и выезд разрешается в случае "крайней необходимости". Продлится карантин минимум до 3 апреля.

Не будут работать в этих провинциях будут школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, спортивные залы и горнолыжные курорты. Нельзя здесь устраивать каких-либо массовых мероприятий. Что же касается торговых центров, то они теперь смогут работать с понедельника до п'пятницы.