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В Италии будут колоть одну дозу COVID-вакцины переболевшим коронавирусом

Автор: Роман Тверденко

В Италии решили колоть одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом. Это третья страна ЕС, где решили не выдавать переболевшим вторую дозу.

Об этом сообщает The Telegraph.

Власти рекомендуют прививать одной дозой, кто переболел коронавирусом или же имел такой диагноз без симптомов три-шесть месяцев назад.

Вероятно, этот шаг нацелен для увелечения количества людей, которые скорее получат однуз дозу вакцины на фоне срыва сроков поставок производителями препаратов и возможного сокращения вакцинации из-за этого.

Ранее на подобный шаг с введением одной дозы переболевшим пошли во Франции и Испании.

Сейчас в Италии первую дозу уже получили 4,76 миллиона человек, около 1,5 миллиона человек уже привиты двумя дозами.

Ранее сообщалось, что выборы в органы местной власти в южной итальянской области Калабрия и множестве городов, включая Рим, Милан и Неаполь, будут перенесены с весны на осень из-за пандемии коронавируса. Правительство страны примет соответствующее постановление в ближайшие дни.

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