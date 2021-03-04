В Италии будут колоть одну дозу COVID-вакцины переболевшим коронавирусом

Власти рекомендуют прививать одной дозой, кто переболел коронавирусом или же имел такой диагноз без симптомов три-шесть месяцев назад.

Вероятно, этот шаг нацелен для увелечения количества людей, которые скорее получат однуз дозу вакцины на фоне срыва сроков поставок производителями препаратов и возможного сокращения вакцинации из-за этого.

Ранее на подобный шаг с введением одной дозы переболевшим пошли во Франции и Испании.

Сейчас в Италии первую дозу уже получили 4,76 миллиона человек, около 1,5 миллиона человек уже привиты двумя дозами.