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В Италии с 1 июля начнут выдавать COVID-паспорта

Автор: РБК-Украина

В Италии с 1 июля начнут выдавать COVID-паспорта. Итальянские паспорта будут полностью совместимы с COVID-сертификатами всех стран Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Италии.

Новые сертификаты будут содержать сканируемый QR-код. Документ будет доступны на итальянском, английском, французском и немецком языках.

При этом COVID-паспорт можно будет получить по почте или запросить у семейного врача или в аптеке при наличии медицинской карты.

Получить паспорт можно будет полностью вакцинированным, вылечившимся от коронавируса или получили отрицательный результат теста на COVID-19.

Напомним, 1 июня семь стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

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ИталияКоронавируспаспортВакцинация