В Италии с 1 июля начнут выдавать COVID-паспорта. Итальянские паспорта будут полностью совместимы с COVID-сертификатами всех стран Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Италии .

Новые сертификаты будут содержать сканируемый QR-код. Документ будет доступны на итальянском, английском, французском и немецком языках.

При этом COVID-паспорт можно будет получить по почте или запросить у семейного врача или в аптеке при наличии медицинской карты.

Получить паспорт можно будет полностью вакцинированным, вылечившимся от коронавируса или получили отрицательный результат теста на COVID-19.