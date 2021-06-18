В Италии с 1 июля начнут выдавать COVID-паспорта
Фото: В Италии с 1 июля начнут выдавать COVID-паспорта (Анастасия Некипелая, РБК-Украина)
В Италии с 1 июля начнут выдавать COVID-паспорта. Итальянские паспорта будут полностью совместимы с COVID-сертификатами всех стран Европейского союза.
Новые сертификаты будут содержать сканируемый QR-код. Документ будет доступны на итальянском, английском, французском и немецком языках.
При этом COVID-паспорт можно будет получить по почте или запросить у семейного врача или в аптеке при наличии медицинской карты.
Получить паспорт можно будет полностью вакцинированным, вылечившимся от коронавируса или получили отрицательный результат теста на COVID-19.
Напомним, 1 июня семь стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.