В ISW оцінили можливість російського теракту на ЗАЕС

На думку аналітиків, наслідки від теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для ЗСУ, тому РФ, ймовірно, продовжить політику погроз ядерною катастрофою.

"Однак ймовірне руйнування Росією греблі Каховської ГЕС також негативно позначилося на російських силах, і не можна виключати можливі російські плани саботажу на ЗАЕС", - зазначили в ISW.

Згідно до аналізу Інституту, в разі теракту РФ може вдатись до трьох сценаріїв:

Скинути опромінену воду із ЗАЕС до Каховського водосховища, щоб перешкодити українському переходу через вже значною мірою осушене водосховище.

Створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, хоча реактори спроектовані таким чином, щоб це було важко зробити.

Спричинити аварію з невеликим радіусом, щоб запобігти наступу ЗСУ поблизу самої ЗАЕС.

"Жоден з цих варіантів не дає більшої військової вигоди для російських військ, ніж можливі наслідки, які вони можуть створити", - підкреслили аналітики.

Крім цього, РФ вдається до звичної політики звинувачення України у своїх намірах. Так в ISW прокоментували слова глави МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила про нібито підготовку України до атаки на ЗАЕС.

"Абсурдні міркування Захарової типові для інформаційних операцій Кремля про нібито загрози безпеці ЗАЕС. Кремль регулярно вдавався до загроз ядерної ескалації і попереджав про загрози для ЗАЕС, створені здебільшого Росією, у спробах чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії та запобігла подальшій підтримці України Заходом", - зазначили в ISW.

У підсумку, аналітики зазначають, що створення загрози аварії на ЗАЕС може використовуватись Росією для залякування України з метою зупинити контрнаступ на півдні, а також для тиску на Захід перед самітом НАТО у Вільнюсі.

Основні висновки

30 червня українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках лінії фронту.

30 червня український головнокомандувач генерал Валерій Залужний заявив, що українські сили продовжують наступ на сході та півдні України, незважаючи на відсутність необхідних ресурсів.

Російський інформаційний простір неадекватно реагує на нездатність російських військових витіснити невеликий український загін зі східного (лівого) берега Херсонської області.

Українська розвідка повідомила, що російські війська та офіційні особи поступово залишають Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), можливо, в рамках підготовки до навмисної "аварії" на об'єкті.

Малоймовірно, що російські сили викличуть навмисну "аварію" на ЗАЕС, і Росія, ймовірно, продовжить використовувати загрозу навмисного радіаційного інциденту, щоб спробувати стримати українські контрнаступні дії та підтримку України Заходом напередодні саміту НАТО.

Повідомляється, що група "Вагнера", як і раніше, активно набирає персонал у Росії, хоча неясно, чи підписують новобранці контракти "Вагнера" чи військові контракти з МО.

Повідомляється, що група "Вагнера" керуватиме трьома великими польовими таборами в Білорусі, а білоруський блогер повідомив, що персонал бойовиків незабаром буде направлений до Осиповичів в Білорусі.

Зв'язане з Кремлем агентство новин повідомило, що група "Вагнера" продовжить роботу в Африці, хоча подробиці її операцій залишаються неясними.

Повідомляється, що засновник "Вагнера" Євген Пригожин розпустив свою місцеву медіа-компанію "Патріот".

Російські та українські війська продовжували вести бої на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Українські сили продовжували контратаки і, як повідомляється, досягли деяких успіхів у районі Бахмута.

Українські та російські війська продовжували бойові зіткнення на лінії Авдіївка-Донецьк, і станом на 30 червня українські війська просунулися вперед.

Українські сили продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей.

Російська влада продовжує зусилля щодо покращення грошового та освітнього пільг для військовослужбовців, щоб зберегти лояльність та стимулювати військову службу.

Російська офіційна особа та окупаційна влада намагаються пояснити депортацію українських дітей до Росії.

Загроза теракту на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з подальшим викидом радіації. А голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції.

Після цього у розвідці декілька разів нагадували про плани росіян, а нещодавно повідомили, що вони зменшують присутність на станції.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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