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Історію Європи сьогодні пишуть українською кров’ю, - глава МЗС України

Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська історія сьогодні пишеться чорнилом з українською кров’ю.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"На жаль, пане президенте, і я, і ви змушені починати кожен виступ одними й тими ж словами: сьогодні Київ знову зазнав атаки, сьогодні Україну жорстоко обстріляли, є загиблі, сьогодні вбиті цивільні, зокрема діти", - заявив він.

Сибіга зазначив, що це свідчить про неспроможність післявоєнного світового порядку зупиняти подібну агресію.

"Я впевнений, що безпека України й безпека Європи - це нерозривні речі. А отже, це також і колективна відповідальність", - зазначив він. 

Міністр підкреслив, що історія ніколи не завершувалася - "ні після Гельсінкі, ні після падіння Берлінського муру, і, ймовірно, ніколи не завершиться взагалі".

"Ми зараз творимо нашу історію, і головне чорнило, яким сьогодні пишеться європейська історія - це кров моїх співвітчизників, українського народу", - підкреслив Сибіга. 

Атака на Київ 31 липня

Росія вночі завдала удару по Києву, у столиці працювала ППО. Російські безпілотники летіли на місто з різних напрямків. Найбільше руйнувань зафіксовано у Солом'янському районі, зокрема, пошкоджено будівлю вишу та житлові будинки.

Рано вранці загарбники запустили по Києву ракети. Наразі відомо про вісьмох жертв та понад 100 постраждалих.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Андрій СибігаВійна Росії проти України