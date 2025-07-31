Історію Європи сьогодні пишуть українською кров’ю, - глава МЗС України

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"На жаль, пане президенте, і я, і ви змушені починати кожен виступ одними й тими ж словами: сьогодні Київ знову зазнав атаки, сьогодні Україну жорстоко обстріляли, є загиблі, сьогодні вбиті цивільні, зокрема діти", - заявив він.

Сибіга зазначив, що це свідчить про неспроможність післявоєнного світового порядку зупиняти подібну агресію.

"Я впевнений, що безпека України й безпека Європи - це нерозривні речі. А отже, це також і колективна відповідальність", - зазначив він.

Міністр підкреслив, що історія ніколи не завершувалася - "ні після Гельсінкі, ні після падіння Берлінського муру, і, ймовірно, ніколи не завершиться взагалі".

"Ми зараз творимо нашу історію, і головне чорнило, яким сьогодні пишеться європейська історія - це кров моїх співвітчизників, українського народу", - підкреслив Сибіга.