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В историях есть случаи прекращения боев на Пасху, но от РФ этого ожидать не стоит, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный (facebook.com.vzaluznyj)
Автор: Татьяна Самарук

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный поздравил украинцев с праздником Пасхи. Он сказал, что свет всегда побеждает тьму, а добро преодолевает зло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного.

Он подчеркнул, что не стоит ожидать от россиян прекращения огня в праздничный день.

"В историях войн известны случаи, когда на большие праздники, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир" - написал он.

Залужный призвал держать строй: "С верой в Бога и Вооруженные Силы Украины победим!".

Раньше Залужный призвал блогеров не оценивать боевые действия.

Также мы писали, что Залужный рассказал, что угроза Киеву ликвидирована, но страна под опасностью ракетных ударов.

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Вторжение России в УкраинуВалерий Залужный