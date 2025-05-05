Історична місія: ветерани ГУР з ампутаціями вирушили на Еверест заради побратимів

Чим важливий похід ветеранів ГУР на Еверест

Ветерани ГУР, які втратили кінцівки внаслідок війни, вирушили до базового табору Евересту в межах проекту Limitless - "Без меж".

Мета експедиції - зібрати (у партнерстві з реабілітаційним центром UNBROKEN Ukraine) 3 мільйони гривень на обладнання для подолання фантомного болю в українських військових з ампутаціями.

"Це болісний та поширений наслідок поранень, який ускладнює життя навіть після найуспішнішого протезування", - наголосили організатори проекту.

Учасники проекту доводять: навіть після важких травм життя не закінчується.

Примітно, що такий похід здійснюється вперше в історії, адже раніше українці з ампутаціями на цю вершину не піднімались.

Хто саме став героями місії на Еверест

Героями, які вирішили підкорити Еверест, стали:

ветеран спецпідрозділу ГУР МОУ "АРТАН" Іван Тарн, який втратив стопу під час боїв за Бахмут;

ветеран спецпідрозділу ГУР МОУ "KRAKEN", віце-чемпіон світу з пара-джиу-джитсу Олександр Дашко, який втратив кінцівку в боях за Харківську область.

Їх місія - не спортивне досягнення, а соціальний меседж, звернення до українського та світового суспільства.

"Ми не зламались. І хочемо, щоб світ це побачив. Кожен наш крок - це не лише підйом у гори, це підйом України на очах у світу", - пояснив Тарн.

Дашко тим часом розповів, що раніше був цивільним.

"Коли почалась війна - змінив сорочку на бронік. У мене була важка ампутація, але тепер я знову переодягаюсь - цього разу в спортивне спорядження, бо йду на Еверест. Щоб довести: з ампутацією життя не закінчилось", - поділився захисник України.

Хто супроводжує ветеранів ГУР в експедиції

Згідно з інформацією організаторів, команду ветеранів ГУР в експедиції супроводжують:

альпіністи та інструктори Тетяна Яловчак та Тарас Позній;

журналіст, автор YouTube-каналу "Бомбардир" Роман Бебех (представляє медійну команду проекту Limitless).

За його словами, долучитись до проекту Limitless - це виклик, в якому є важлива соціальна складова.

"Українські воїни ніколи не боялись непростих задач. І наші герої Олександр та Іван погодились на серйозне випробування, хоча багато хто відмовляв їх це робити. Команда проекту зробить все від нас залежне, щоб цікаво показати цей драматичний челлендж та передати все найцікавіше про наших героїв", - розповів спеціаліст.

Він додав, що це - не просто сходження на Еверест. Це - історія "про війну, важкі поранення, реабілітацію та готовність йти далі попри важкі обставини".

Фандрейзинг: як допомогти зібрати кошти

Мета збору: 3 000 000 гривень на закупівлю обладнання для зменшення фантомного болю.

Долучитись до нього можна:

за посиланням на банку;

за номером картки: 4441 1111 2478 7494.

У межах заходу відбудеться також розіграш призів:

за донат від 50 гривень - участь у розіграші iPhone 16;

за донат від 100 грн - участь у розіграші MacBook Pro 16.

Тож якщо донат - не з monobank - необхідно вказати у призначенні платежу свій номер телефону.