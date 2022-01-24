Исторические минимумы. "Газпром" заявил об исчерпании запасов газа в Европе

В "Газпроме" заявили об исчерпании летних запасов газа в Европе. Якобы, было использовано более 70%

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " РИА Новости ".

Согласно данным "Газпрома", европейские страны якобы уже отобрали больше 70% закачанного в летний сезон газа. Заявили об "историческом минимуме".

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26% (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон", - отмечает "Газпром".

Как утверждает российская газодобывающая монополия, по состоянию на сегодня, отбор достиг 71,8%, то есть 34,3 млрд кубометров, что ниже минимальных показателей на 22 января.