Истек срок оружейного эмбарго против Ирана

Оружейное эмбарго в отношении Ирана перестает действовать с 18 октября. Теперь страна может продавать и покупать вооружение.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.
Также с этого дня перестают действовать введенные ранее против ряда иранских гражданских и военных должностных лиц запреты на въезд на территории государств-членов ООН и транзит через них, заявили МИД Ирана.
"Все ограничения в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ирану и Ираном автоматически перестают действовать", - сообщили в дипведомстве.
Ядерная сделка с Ираном, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была заключена в 2015 году между Тегераном и "шестеркой" международных переговорщиков - Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.
Согласно условиям сделки, отдельный ее участник может восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если сочтет, что условия сделки нарушены.
Напомним, ранее Трамп заявил о намерении возобновить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.
Ранее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.
Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась от ядерной сделки с Ираном, которая была призвана помешать Тегерану разработать ядерное оружие, частично аргументируя это тем, что ограничения на ядерную деятельность Ирана были недостаточными.