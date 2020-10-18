Истек срок оружейного эмбарго против Ирана

Фото: флаг Ирана (Sean Gallup/Getty Images)

Оружейное эмбарго в отношении Ирана перестает действовать с 18 октября. Теперь страна может продавать и покупать вооружение.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

Также с этого дня перестают действовать введенные ранее против ряда иранских гражданских и военных должностных лиц запреты на въезд на территории государств-членов ООН и транзит через них, заявили МИД Ирана.

"Все ограничения в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ирану и Ираном автоматически перестают действовать", - сообщили в дипведомстве.

Ядерная сделка с Ираном, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была заключена в 2015 году между Тегераном и "шестеркой" международных переговорщиков - Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.

Согласно условиям сделки, отдельный ее участник может восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если сочтет, что условия сделки нарушены.

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении возобновить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.

Ранее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась от ядерной сделки с Ираном, которая была призвана помешать Тегерану разработать ядерное оружие, частично аргументируя это тем, что ограничения на ядерную деятельность Ирана были недостаточными.