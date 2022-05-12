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Испугался проверки. В Одесской области местный житель открыл стрельбу по полицейским

Фото: в Одесской области местный житель открыл стрельбу по полицейским (od.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В одном из населенных пунктов Раздельнянского района 73-летний мужчина выстрелил в правоохранителей из охотничьего ружья.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

В Раздельнянском районе сотрудники СБУ, Нацгвардии и Нацполиции проводили контрдиверсионные боевые мероприятия с целью выявления людей, которые имеют отношение к криминалитету РФ.

В Нацполиции рассказывают, что во время отработки одного из адресов владелец дома, когда увидел приближение ко двору представителей спецслужб, выстрелил в полицейского из гладкоствольного охотничьего ружья.

В ходе задержания подозреваемого ранения получила его супруга. Женщина до прибытия медиков умерла от кровопотери, полицейского доставили в больницу и прооперировали. Мужчина нуждается в переливании крови.

Ранее мы сообщали, что в Киеве во время исполнения служебных обязанностей двое патрульных получили ранения.

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