Оккупанты используют трупы как декорации, как пропагандистский реквизит, - Зеленский

"Начались работы по разбору в Бородянке. Там еще страшнее. Еще больше жертв, а что будет, когда мир узнает всю правду про то, что военные РФ натворили в Мариуполе. Там почти на каждой улице то, что мир увидел в Буче. Такая же жестокость, такие же преступления", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, появилась информация о том, что российские пропагандисты готовят зеркальный ответ на то, что произошло в Буче. Они собираются так показать жертвы в Мариуполе будто это сделали не российские военные, а украинские защитники.

Для этого оккупанты собирают трупы, вывозят их, и могут использовать в тех местах, где разработаны пропагандистские сценарии.

"Чтобы оправдать собственные убийства, они берут убитых людей просто как декорации, как пропагандистский реквизит. И это отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность", - отметил президент.