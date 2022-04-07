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Оккупанты используют трупы как декорации, как пропагандистский реквизит, - Зеленский

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 23:43
Оккупанты используют трупы как декорации, как пропагандистский реквизит, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что после Бучи спасатели начали также разбирать завалы в Бородянке. При этом они там увидели еще больше жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Начались работы по разбору в Бородянке. Там еще страшнее. Еще больше жертв, а что будет, когда мир узнает всю правду про то, что военные РФ натворили в Мариуполе. Там почти на каждой улице то, что мир увидел в Буче. Такая же жестокость, такие же преступления", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, появилась информация о том, что российские пропагандисты готовят зеркальный ответ на то, что произошло в Буче. Они собираются так показать жертвы в Мариуполе будто это сделали не российские военные, а украинские защитники.

Для этого оккупанты собирают трупы, вывозят их, и могут использовать в тех местах, где разработаны пропагандистские сценарии.

"Чтобы оправдать собственные убийства, они берут убитых людей просто как декорации, как пропагандистский реквизит. И это отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность", - отметил президент.

Напомним, Зеленский рассказал о восстановлении экономики в Украине.

Ранее Зеленский заявил о том, что готов ко встрече с Путиным ради окончания войны.

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