В испанском доме престарелых вспышка COVID после прививки Pfizer

Все 78 обитателей дома для престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом, после того как были привиты вакциной Pfizer. Семь из них скончались.

Об этом собщает агентство El Periodico.

Как сообщается, все проживающие там пожилые люди получили первую дозу вакцины 13 января.

У десяти привитых появились первые симптомы болезни, которые списали на побочные эффекты вакцины. Однако, когда их число возросло, постояльцев изолировали в свои комнаты.

Напомним, в середине января зафиксировали 40 197 случаев заражения коронавирусом. Это был рекордный суточный прирост в стране.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о закрытии туристических коридоров со всеми странами. Правительство пошло на такой шаг, чтобы остановить завоз новых штаммов COVID в Британию.

Также, правительство Италии продлило карантин в связи с коронавирусом. Различные ограничения продлили на разные даты.

Кроме этого, Австрия с 15 января ужесточила правила въезда в страну в связи с пандемией. Теперь все, в том числе и граждане Австрии, перед пересечением границы должны пройти электронную регистрацию.