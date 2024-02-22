Іспанські спецслужби переконані, що за вбивством пілота Мі-8 стоїть Москва, - ЗМІ

Видання зазначає, що публічно уряд Іспанії дуже обережно коментує ситуацію, особливо щодо можливої причетності РФ. Але, за даними El Pais, іспанські спецслужби не сумніваються, що за вбивством пілота стоїть Кремль.

"Ми повинні дозволити Цивільній гвардії виконувати свою роботу і просувати розслідування", - заявила речниця уряду Пілар Алегріа.

Джерела видання серед дипломатів зазначають, що справа "дуже серйозна", попри те, що іспанські правоохоронці все ще шукають докази. Якщо причетність російської влади підтвердиться, кажуть джерела, Іспанія дасть "рішучу відповідь".

Загибель пілота РФ

Нагадаємо, 19 лютого в іспанських ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що ще 13 лютого в Аліканте було знайдено тіло російського пілота Максима Кузьмінова. Він у серпні 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 та здався українським військовим.

Пізніше в ГУР підтвердили, що загиблий - це льотчик з РФ Максим Кузьмінов.

Іспанські ЗМІ пишуть, що пілот був вбитий "професіоналами". Вони слідкували за ним за допомогою камер спостереження.