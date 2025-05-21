В Іспанії застрелили Андрія Портнова

Джерела РБК-Україна у Силах безпеки й оборони підтвердили інформацію про те, що загиблим є саме Портнов.

Що відомо

Поліція отримала повідомлення про стрілянину о 08:15 за київським часом. Невідомий стрілець або ж стрільці вбили чоловіка біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело.

Згідно з даними джерел Reuters, які є близькими до розслідування, мова йде про Портнова.

Інші ж ЗМІ пишуть, що колишній політик перед смертю вів своїх дітей до школи.

Додаткові дедалі вбивства

Згідно з даними джерел EL PAIS, загиблий їхав у "Мерседесі", перед тим як на нього зненацька напали двоє чи троє нападників. Загалом було здійснено п'ять пострілів у голову та спину. Наразі встановлюється тип зброї.

Як пише EL MUNDO, під час стрілянини одна з куль влучила в шию загиблого, а після падіння на землю - його добили пострілом у голову.

"Злочинець, високий худий чоловік, перебуває в розшуку після того, як він застрелив жертву і зник через Каса-де-Кампо", - додає видання.

Хто такий Андрій Портнов

Портнов народився 27 жовтня 1973-го у Луганську. Здобув вищу освіту у Східноукраїнському державному університеті.

У 2006-му став народним депутатом V скликання від "Блоку Юлії Тимошенко" ("БЮТ"). Під час дострокових парламентських виборів повторно пройшов до Верховної Ради за списком "БЮТ" та увійшов до комітету парламенту з питань правосуддя.

У 2008-му обійняв посаду заступника голови фракції "БЮТ".

Пізніше став членом ВО "Батьківщина" й очолив юридичний департамент "БЮТ".

З квітня 2010-го очолив посаду заступника голови адміністрації президента Сергія Льовочкіна, але у квітні 2011-го потрапив під скорочення й був переведений на посаду радника президентка - керівника головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента.

16 січня 2013-го Портнова призначили радником президента Віктора Януковича, а вже через рік - першим заступником голови Адміністрації президента України.

26 лютого 2014-го Портнова було звільнено указом виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова. Наприкінці того ж місяця політик втік з України й оселився в Росії. Пізніше переїхав до Відня.

У 2019-му Портнов повернувся до України, але зрештою знову втік після початку повномасштабної війни.