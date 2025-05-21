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В Іспанії застрелили Андрія Портнова

Фото: Андрій Портнов, народний депутат України V - VI скликань (соцмережі)
Автор: Сергій Пишкін

Зранку, 21 травня, біля однієї зі шкіл іспанського Мадриду застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела РБК-Україна у Силах безпеки й оборони підтвердили інформацію про те, що загиблим є саме Портнов. 

Що відомо 

Поліція отримала повідомлення про стрілянину о 08:15 за київським часом. Невідомий стрілець або ж стрільці вбили чоловіка біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело. 

Згідно з даними джерел Reuters, які є близькими до розслідування, мова йде про Портнова

Інші ж ЗМІ пишуть, що колишній політик перед смертю вів своїх дітей до школи

Додаткові дедалі вбивства 

Згідно з даними джерел EL PAIS, загиблий їхав у "Мерседесі", перед тим як на нього зненацька напали двоє чи троє нападників. Загалом було здійснено п'ять пострілів у голову та спину. Наразі встановлюється тип зброї. 

Як пише EL MUNDO, під час стрілянини одна з куль влучила в шию загиблого, а після падіння на землю - його добили пострілом у голову. 

"Злочинець, високий худий чоловік, перебуває в розшуку після того, як він застрелив жертву і зник через Каса-де-Кампо", - додає видання. 

Хто такий Андрій Портнов 

Портнов народився 27 жовтня 1973-го у Луганську. Здобув вищу освіту у Східноукраїнському державному університеті. 

У 2006-му став народним депутатом V скликання від "Блоку Юлії Тимошенко" ("БЮТ"). Під час дострокових парламентських виборів повторно пройшов до Верховної Ради за списком "БЮТ" та увійшов до комітету парламенту з питань правосуддя. 

У 2008-му обійняв посаду заступника голови фракції "БЮТ"

Пізніше став членом ВО "Батьківщина" й очолив юридичний департамент "БЮТ". 

З квітня 2010-го очолив посаду заступника голови адміністрації президента Сергія Льовочкіна, але у квітні 2011-го потрапив під скорочення й був переведений на посаду радника президентка - керівника головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента. 

16 січня 2013-го Портнова призначили радником президента Віктора Януковича, а вже через рік - першим заступником голови Адміністрації президента України. 

26 лютого 2014-го Портнова було звільнено указом виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова. Наприкінці того ж місяця політик втік з України й оселився в Росії. Пізніше переїхав до Відня. 

У 2019-му Портнов повернувся до України, але зрештою знову втік після початку повномасштабної війни

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Андрій ПортновЯнукович